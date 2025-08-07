Sueca reforça els controls de qualitat de l’aigua a les seues platges

Davant els recents tancaments al bany, especialment a la platja de Motilla, l’Ajuntament de Sueca ha decidit intensificar els controls de qualitat de l’aigua per tal de garantir la seguretat i tranquil·litat dels usuaris i usuàries.
A més dels mostrejos setmanals que realitza la Generalitat Valenciana, el consistori posarà en marxa controls addicionals i aleatoris
A més dels mostrejos setmanals que realitza la Generalitat Valenciana, el consistori posarà en marxa controls addicionals i aleatoris, tant a zones de bany com a punts estratègics com l’eixida de la canalització d’aigües a la platja.
“Els controls actuals no són suficients per a donar una resposta immediata davant la complexitat de la situació”, ha declarat la regidora d’Aigües i Sanejament, Pilar Moncho. Els retards en l’obtenció dels resultats fan difícil una actuació àgil, per això es reforçaran els mostrejos.
També s’ha recordat que les alteracions puntuals en la qualitat de l’aigua poden estar provocades per causes naturals, com canvis en els corrents marins o els efectes a llarg termini de fenòmens com la DANA de l’octubre passat.
L’Ajuntament de Sueca insisteix que la salut pública i la seguretat dels banyistes són una prioritat, i es compromet a vetlar pel compliment de totes les garanties sanitàries als espais naturals del municipi.