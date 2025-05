Almussafes redueix el seu deute en més de 6,3 milions d’euros i s’aproxima a l’objectiu de deixar-lo a zero durant la legislatura

El deute viu ha passat de 7,4 milions en 2015 a poc més d’1 milió d’euros actualment

L’Ajuntament d’Almussafes ha aconseguit reduir en 6.369.798 euros el seu deute viu durant els últims deu anys, situant-lo actualment en 1.089.746,82 euros, després d’una nova amortització de 340.573,17 euros efectuada enguany.

DCIM\100MEDIA\DJI_0007.JPG

L’equip de govern, encapçalat per l’alcalde Toni González, confia en saldar la totalitat del deute durant l’actual legislatura.

“Liquidar aquest deute ens aportarà una major llibertat econòmica per a continuar invertint en benestar social, infraestructures i patrimoni local”, ha destacat l’alcalde.

Una gestió responsable i sostinguda

Des de 2015, el consistori ha mantingut una política econòmica basada en l’estabilitat i l’amortització sostinguda. En 2018 es va executar l’operació més destacada: la cancel·lació de cinc préstecs amb tres entitats bancàries, amb un valor de 1.920.495 euros, que va suposar la reducció del deute de més de 2,3 milions d’euros en un sol exercici.

“El sanejament de les arques públiques s’està duent a terme sense comprometre la liquiditat de la tresoreria ni les inversions per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”, ha subratllat González.

Inversió sense renúncies

Malgrat el ritme de reducció del deute, l’Ajuntament ha mantingut:

L’ increment de subvencions i ajudes socials

La creació de noves infraestructures i espais públics

L’ adquisició de solars per al patrimoni municipal

L’ impuls de polítiques actives d’ocupació i formació

I una programació cultural i festiva reconeguda

Amb l’objectiu de deixar el deute a zero, l’Ajuntament manté el compromís d’amortització anual superior als 300.000 euros per exercici, tal com ha ocorregut des de 2019.