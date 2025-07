Agricultura destina 9 milions d’euros a la producció ecològica a la Comunitat Valenciana

La producció ecològica està present en 480 municipis, el que representa el 88,5 % del territori valencià

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca destina 9 milions d’euros a la producció ecològica a la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca destina 9 milions d’euros a la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, “que enguany ha aconseguit un rècord de facturació, amb un increment del 13 % respecte a l’any anterior”, segons ha destacat el conseller Miguel Barrachina.

El titular d’Agricultura ha presidit la presentació de l’Informe Anual 2024 del Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, juntament amb el seu president, Vicente Faro, i ha remarcat la consolidació d’este model productiu durant els últims anys, molt per damunt dels percentatges de la resta d’Espanya i de la Unió Europea.

Barrachina ha assenyalat que “és un objectiu prioritari d’aquest Consell l’impuls de la producció ecològica en el nostre territori”, ja que actualment 480 municipis compten amb producció certificada, la qual cosa suposa el 88,5 % del territori valencià.

A més, ha recordat que, en el marc de la convocatòria d’ajudes per a joves i noves incorporacions, dotada amb 29 milions d’euros, es prioritza amb major puntuació aquells titulars que opten per producció ecològica certificada, fomentant així tant el relleu generacional com la qualitat diferenciada.

Segons Barrachina, “apostar per l’agricultura ecològica és garantir el futur del món rural”. I ha afegit: “Ens comprometem amb els vertaders defensors del medi ambient, que són l’agricultor i el ramader. Per a nosaltres, qui treballa la terra i cuida el bestiar cada dia són els autèntics ecologistes i animalistes”.