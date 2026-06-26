València estrena els primers 700 metres del nou carril running del Jardí del Túria

L’alcaldessa de València, María José Catalá, i el director de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, han visitat l’obertura del primer tram del renovat carril running del Jardí del Túria.
Este segment inicial té una longitud de 700 metres i forma part de la remodelació integral del Circuit 5K.
Catalá ha destacat la importància d’esta infraestructura per a consolidar València com la «Ciutat del Running», gràcies a la col·laboració de la Fundació Trinidad Alfonso en la millora dels espais esportius urbans. Per la seua banda, Gómez ha subratllat que el nou paviment millorarà la seguretat i l’experiència dels corredors.
Les obres continuaran de manera progressiva i inclouen la renovació del ferm amb materials més esmorteïts per a previndre lesions, així com la millora de la senyalització i la il·luminació del circuit.