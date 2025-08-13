Emergències amplia el risc extrem d’incendis forestals fins dilluns 18 d’agost

La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE), ha acordat ampliar el risc extrem d’incendis forestals a causa de les previsions d’altes temperatures durant el cap de setmana i fins dilluns 18 d’agost.
A la reunió de coordinació han participat Irene Rodríguez, secretària autonòmica d’Emergències i Interior, i Raúl Mérida, secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori.
Mesures i recomanacions principals:
- Prohibit: l’ús del foc, pirotècnia i treballs mecànics en terreny forestal.
- Actuació ciutadana: avisar al 1·1·2 davant la presència de fum per activar immediatament els dispositius d’extinció.
- Precaució amb persones vulnerables: majors, infants i persones amb problemes de salut han de rebre atenció especial.
- Consells davant les altes temperatures: beure abundant aigua, evitar activitats físiques en les hores de més calor i extremar les cures amb les persones vulnerables.
Dispositius i vigilància:
- Els 65 observatoris forestals de la Comunitat Valenciana estan actius i treballant intensament.
- Tots els dispositius de prevenció i extinció estan preparats per actuar de manera immediata davant qualsevol conat d’incendi.
Missatges clau:
- La prevenció i la ràpida comunicació amb les autoritats són essencials per evitar grans incendis.
- La coordinació entre Emergències, Medi Ambient i la ciutadania és fonamental per minimitzar riscos.