Emergències amplia el risc extrem d’incendis forestals fins dilluns 18 d’agost

La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE), ha acordat ampliar el risc extrem d’incendis forestals a causa de les previsions d’altes temperatures durant el cap de setmana i fins dilluns 18 d’agost.

A la reunió de coordinació han participat Irene Rodríguez, secretària autonòmica d’Emergències i Interior, i Raúl Mérida, secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori.

Mesures i recomanacions principals:

  • Prohibit: l’ús del foc, pirotècnia i treballs mecànics en terreny forestal.
  • Actuació ciutadana: avisar al 1·1·2 davant la presència de fum per activar immediatament els dispositius d’extinció.
  • Precaució amb persones vulnerables: majors, infants i persones amb problemes de salut han de rebre atenció especial.
  • Consells davant les altes temperatures: beure abundant aigua, evitar activitats físiques en les hores de més calor i extremar les cures amb les persones vulnerables.

Dispositius i vigilància:

  • Els 65 observatoris forestals de la Comunitat Valenciana estan actius i treballant intensament.
  • Tots els dispositius de prevenció i extinció estan preparats per actuar de manera immediata davant qualsevol conat d’incendi.

Missatges clau:

  • La prevenció i la ràpida comunicació amb les autoritats són essencials per evitar grans incendis.
  • La coordinació entre Emergències, Medi Ambient i la ciutadania és fonamental per minimitzar riscos.

