L’Ajuntament d’Alzira desplega un pla d’emergència integral davant l’episodi de calor extrem i el risc extrem d’incendis forestals

L’Ajuntament convoca el CECOPAL i reforça la vigilància davant temperatures que podrien superar els 43 graus
Es tanquen la Murta i la Casella, es prohibixen les cremes i l’ús de maquinària que puga generar espurnes i s’habilita un refugi climàtic
L’Ajuntament d’Alzira ha activat un pla d’emergència integral davant l’episodi de calor extrema i la situació de risc extrem d’incendi forestal prevista per als pròxims dies.
La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana (CCE), ha emés un avís especial que afecta el municipi des d’este dimarts, 18 d’agost, fins al dijous 20 d’agost. L’episodi estarà provocat per una massa d’aire extremadament càlida i seca, acompanyada de vents de ponent, i les temperatures podran arribar o superar els 43 °C en diferents punts d’Alzira i de la Ribera Alta.
Davant esta situació, l’Ajuntament ha convocat este matí el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal) per coordinar les mesures preventives, els dispositius de vigilància i les actuacions de protecció de la ciutadania. La situació inclou l’alerta roja per altes temperatures prevista per a demà i el Nivell 3 de Preemergència per risc extrem d’incendis forestals.
Tancament de la Murta i la Casella
Entre les mesures adoptades destaca el tancament total del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella, on queda suspesa la visita, el passeig i qualsevol activitat esportiva, així com els accessos al recinte forestal protegit.
També es procedirà al tancament del Cementeri Municipal durant les hores centrals del dia, amb l’excepció dels serveis d’enterrament.
Pel que fa al mercat ambulant del dimecres 19 d’agost, es permetrà la seua celebració, però l’activitat comercial haurà de finalitzar a les 12.00 hores.
L’Ajuntament recomana igualment reprogramar o ajornar les activitats i actes a l’aire lliure previstos durant les hores centrals del dia i traslladar-los, sempre que siga possible, a partir de les 20.00 hores.
A més, s’habilitarà un refugi climàtic a la seu de Creu Roja per atendre especialment les persones sense llar i altres col·lectius vulnerables.
Més vigilància davant el risc d’incendi
El dispositiu especial incorpora un reforç de la vigilància forestal i la prevenció d’incendis, amb major presència de la Policia Local en punts estratègics del terme municipal, suport del personal tècnic de Medi Ambient, del voluntariat de VACIF (Voluntariat d’Alzira Contra Incendis Forestals) i de Protecció Civil.
Durant el període de màxim risc queda totalment prohibit fer foc, utilitzar pirotècnia, barbacoes o paellers, fins i tot en àrees recreatives o terrenys privats situats a menys de 500 metres de terreny forestal.
També queden prohibides les cremes agrícoles en qualsevol punt del terme municipal i l’ús, a menys de 500 metres de massa forestal, de ferramentes i maquinària que puguen generar espurnes, com desbrossadores, radials o motoserres.
Recomanacions davant la calor
L’Ajuntament demana a la ciutadania que extreme les precaucions i recomana beure aigua amb freqüència, evitar l’alcohol i les begudes amb un alt contingut en sucre i reduir l’exposició directa al sol.
També s’aconsella evitar l’activitat física i esportiva intensa entre les 12.00 i les 19.00 hores, utilitzar roba lleugera, gorra o barret, ulleres de sol i protecció solar, i buscar sempre zones d’ombra o espais frescos.
Es demana una atenció especial a persones majors, xiquets, persones amb malalties cròniques i veïns en situació de vulnerabilitat o que viuen sols.
També cal garantir que les mascotes disposen d’ombra i aigua fresca i evitar passejar-les durant les hores de major calor, especialment sobre asfalt o voreres que puguen estar a temperatures molt elevades.
En els habitatges, es recomana mantindre persianes baixades i finestres tancades durant les hores de major insolació i ventilar durant les primeres hores del matí o a la nit.
Recomanacions per a les urbanitzacions
L’Ajuntament ha difós també pautes específiques per a les urbanitzacions i nuclis habitats situats en entorns forestals, davant el risc que un incendi puga afectar estes zones.
Es demana mantindre lliures d’obstacles els carrers, camins i vies d’evacuació per garantir el pas dels vehicles d’emergència. Els residents han de conéixer les principals eixides i les possibles rutes alternatives d’evacuació.
En cas de detectar fum o la proximitat d’un incendi, es recomana tancar portes, finestres, persianes, xemeneies i reixetes de ventilació, així com desconnectar els sistemes de climatització que capten aire de l’exterior.
Si les autoritats ordenen una evacuació, cal mantindre la calma, seguir les indicacions dels cossos de seguretat i tancar els subministraments de gas i electricitat abans d’abandonar l’habitatge.
L’alcalde en funcions d’Alzira, Israel Pérez, ha remarcat que les temperatures extremes i els incendis forestals representen “un risc directe per a la salut de les persones i per al nostre entorn natural” i ha demanat la màxima col·laboració ciutadana.
Finalment, el consistori recorda que davant qualsevol columna de fum, inici d’incendi o símptomes compatibles amb un colp de calor greu, com marejos, confusió o pèrdua de coneixement, cal avisar immediatament el telèfon d’emergències 112.