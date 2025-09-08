Emergències remet un avís especial davant l’episodi de pluges intenses i tempestes

Les pluges podrien superar els 100 mm en 12 hores i anar acompanyades de vent i calamarsa
La Generalitat insta els municipis a activar mesures de protecció civil davant el risc d’inundacions
La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana (CCE), ha emés un avís especial basat en la informació facilitada per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Segons les previsions, un episodi de pluges intenses i tempestes començarà aquest dilluns i s’allargarà fins dimarts.
En aquest comunicat, remés als municipis i organismes competents en gestió d’emergències, la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències adverteix que les fortes precipitacions afectaran tota la Comunitat Valenciana, especialment les províncies de Castelló, el sud de València i el nord d’Alacant.
Hui dilluns s’esperen pluges fortes o molt fortes (30 mm/hora) i acumulats entre 60 i 80 mm en 12 hores, amb tempestes que podrien anar acompanyades de calamarsa i ratxes molt fortes de vent, sobretot en el sud de València i nord d’Alacant.
Durant la madrugada de dilluns a dimarts es preveu una disminució de la intensitat, però es reactivarà a la vesprada de dimarts, amb acumulats que podrien superar els 100 mm en 12 hores, calamarsa gran i vents molt forts.
El dimecres la inestabilitat podria minvar, encara que es mantenen probables ruixats i tempestes fortes en el litoral mediterrani.
La incertesa d’aquests fenòmens fa difícil precisar les zones amb major impacte, però el risc és altament probable.
Recomanacions als municipis
La Conselleria recomana a ajuntaments i organismes:
- Mantindre l’atenció i seguiment dels avisos del CCE per a activar amb antelació els plans de protecció civil.
- Recordar a la ciutadania que evite estacionar o deixar vehicles en zones susceptibles d’inundació (caucis secs, riberes i barrancs).
- Senyalitzar i impedir el trànsit en guals inundables.
- Informar de la situació de risc en zones d’acampada i esdeveniments al seu municipi.
- Adoptar les mesures previstes als plans municipals de protecció civil.
La Conselleria recorda que la població pot consultar els consells de protecció civil al web www.112cv.gva.es, al canal X @GVA112 o a través de l’app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play i App Store).