Emergències activa la campanya de prevenció d’inundacions i demana als ajuntaments revisar els seus protocols

La Generalitat recorda els procediments d’actuació davant episodis de pluges intenses amb l’arribada de la tardor
532 dels 542 municipis valencians ja tenen aprovat el Pla Territorial Municipal d’Emergències
La Conselleria d’Emergències i Interior ha iniciat la Campanya de Prevenció d’Inundacions 2026 amb l’objectiu d’actualitzar i reforçar els procediments d’actuació davant possibles episodis d’inundacions i fenòmens meteorològics adversos.
La campanya, coordinada a través de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), inclou l’enviament d’una circular informativa a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana perquè revisen i actualitzen els seus protocols de resposta i garantisquen que estiguen operatius abans de l’arribada de la tardor.
La documentació inclou també una Guia de recomanacions per als ajuntaments per a la presa de decisions preventives davant fenòmens meteorològics adversos, amb indicacions concretes per a protegir la població davant situacions de risc.
El secretari autonòmic d’Emergències i Interior, Fernando Lasheras, ha explicat que la campanya s’avança a l’època de major risc de pluges intenses i altres fenòmens meteorològics adversos, que habitualment coincideix amb el final de l’estiu i els mesos de tardor.
Més plans municipals d’emergència
La Generalitat destaca la importància de la planificació preventiva dels municipis i del treball coordinat entre les diferents administracions i organismes implicats en la resposta davant una emergència.
Segons les dades de l’AVSRE, dels 542 municipis valencians, 532 ja tenen aprovat el Pla Territorial Municipal d’Emergències, mentre que altres nou es troben en diferents fases del procés d’elaboració.
Pel que fa als Plans d’Actuació Municipal davant el Risc d’Inundacions, dels 227 municipis que tenen l’obligació de disposar-ne, 215 ja els tenen aprovats i altres 11 els han elaborat i estan pendents de completar-ne l’aprovació.
La Conselleria recorda que l’any passat va concedir 141.920,95 euros en ajudes per fomentar la implantació de plans municipals d’emergència. Estes subvencions van permetre implantar 142 plans en 55 municipis.
Autoprotecció ciutadana
La campanya també posa l’accent en la responsabilitat de la ciutadania i en la necessitat de conéixer i aplicar les mesures d’autoprotecció davant episodis d’inundacions.
La informació ha sigut remesa als ajuntaments perquè puguen difondre-la entre la població en valencià, castellà, anglés, francés, italià, alemany, rus i àrab.
Finalment, la circular recorda que el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat és l’encarregat de comunicar als ajuntaments la declaració de les diferents situacions de preemergència.
Tota la documentació corresponent a la Campanya de Prevenció d’Inundacions 2026 està disponible per a la seua consulta i descàrrega a través de la web de 1·1·2 Comunitat Valenciana.