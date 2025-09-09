La Generalitat llança la campanya ‘Señales de tráfico’ contra la tracta de dones i xiquetes

La Generalitat llança una campanya per visibilitzar i combatre la tracta de dones i xiquetes
Prevenció, persecució del delicte i atenció integral a les víctimes, eixos de la iniciativa
La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha presentat la nova campanya de prevenció i sensibilització ‘Señales de tráfico’, amb l’objectiu de rompre el silenci i consolidar el rebuig absolut a l’explotació sexual.
Objectius i missatge:
- Visibilitzar la normalització de la prostitució en l’espai públic: valles publicitàries, neons, targetes en cotxes, cadires abandonades, que són “senyals de tràfic de persones”.
- Implicar la ciutadania com a agent de canvi, fomentant la reflexió sobre la realitat invisible de l’explotació sexual.
- La campanya estarà present a mitjans de comunicació, xarxes socials, centres docents, hospitals, farmàcies i oficines d’atenció a víctimes.
Estratègia Valenciana contra la Trata:
- Participació activa de la societat civil i entitats especialitzades.
- Increment del 35,8% en la inversió, arribant a 3,5 milions d’euros fins al 2027, destinats a prevenció, persecució del delicte i atenció integral a les víctimes.
- Tres eixos principals: prevenció, persecució del delicte i protecció integral de les víctimes.
- Mesures concretes: reforç de programes d’atenció i recuperació, augment de recursos especialitzats i persecució més eficaç dels traficants.
Context:
- La campanya s’emmarca dins del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i la Trata de Dones, Xiquetes i Xiquets, que se celebra el 23 de setembre.
Camarero ha subratllat que la Generalitat té una tolerància zero davant la tracta i que aquest projecte és un compromís ferm amb la prevenció, la denúncia i l’atenció integral a les víctimes.