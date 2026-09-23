Tous compta amb un pla d’emergència per a previndre els efectes d’una possible ruptura de la presa

El document identifica les zones que podrien quedar inundades i estableix les estratègies de coordinació entre els organismes implicats.
El pla també preveu sirenes d’avís i mesures per a facilitar l’evacuació de la població en cas d’una emergència.
La presa de Tous disposa d’un pla d’emergència destinat a actuar davant una possible ruptura de l’embassament, un document que estableix les zones que podrien veure’s afectades per una inundació i les mesures necessàries per a protegir la població.
La necessitat d’aquest tipus de planificació es va evidenciar especialment després de la riuada de 1982, quan la ruptura de la presa va afectar 29 municipis i va deixar unes 33.000 famílies damnificades. La falta de coordinació i la informació contradictòria van dificultar la gestió de la catàstrofe.
El Govern va aprovar en 1996 un reglament destinat a garantir la seguretat de les zones situades aigües avall dels embassaments. Entre les mesures previstes es trobava l’elaboració d’un pla d’emergència específic per a la presa de Tous.
Zones inundables i sistema d’avís
El document analitza i preveu les zones que podrien quedar afectades davant una hipotètica ruptura de la presa. També determina on haurien d’instal·lar-se les sirenes d’avís per a alertar la població i facilitar una possible evacuació.
Per a posar en marxa el pla és necessari disposar d’una sala d’emergència i d’un sistema de comunicacions amb tots els organismes responsables de la gestió de la situació, entre ells la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Subdelegació del Govern, els ajuntaments i Protecció Civil.
El pla també contempla la col·locació estratègica de sirenes i la informació a la població potencialment afectada, amb l’objectiu de millorar la resposta davant una possible emergència.