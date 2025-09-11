El Consell aprova el Pla Director davant catàstrofes i impulsa habitatges industrialitzats a Albal i Torrent

El Consell aprova un Pla Director per reforçar la protecció davant catàstrofes naturals
Albal i Torrent acolliran els primers habitatges industrialitzats per famílies afectades per la DANA
El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat el Pla Director d’Anàlisi, Anticipació i Reacció davant Catàstrofes Naturals, amb l’objectiu de reforçar la protecció civil i preparar la ciutadania davant fenòmens meteorològics extrems.
Objectius i mesures principals del Pla Director
- Prevenció i resposta: protocols per a totes les fases d’una emergència, des de la prevenció fins a la reconstrucció.
- Educació i conscienciació: simulacres, campanyes i programes formatius en escoles, empreses i comunitats.
- Coordinació interinstitucional: col·laboració entre administracions, sector privat i entitats socials.
- Alerta primerenca: sistemes amb mapes de risc actualitzats i alerta de nivell negre per situacions extremes.
- Centres especialitzats: creació d’un Centre de Formació en Seguretat i Emergències i un Centre de Concienciació i Autoprotecció Ciutadana.
- Publicació i seguiment: protocols i recursos disponibles a GVA Oberta, amb convenis amb entitats públiques i privades per assegurar assistència tècnica i formació.
Habitatge per a famílies afectades per la DANA
- Primer pla de construcció d’habitatges industrialitzats a Espanya dins del Plan Vive especial DANA.
- Municipis beneficiaris: Albal i Torrent amb 80 habitatges protegits, destinats a famílies damnificades i lloguer assequible, amb 40% reservat a joves.
- Tecnologia: mòduls fabricats fora d’obra amb intel·ligència artificial, escanejat làser i BIM, per accelerar terminis, garantir qualitat i reduir residus.
- Inversió inicial: 15 milions d’euros el 2025, amb objectiu de 250 habitatges en fases futures.
- Llicitacions: quatre lots amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.
Menors no acompanyats de Canàries
- El Consell presentarà alegacions al trasllat dels tres primers menors comunicat pel Govern central, criticant la manca d’informació sobre salut, finançament i data de trasllat.
- La Comunitat Valenciana ja ha atès 884 menors aquest any, amb un augment del 45% respecte a 2024, i actualment suporta una sobrecapacitat del 160%.
- La vicepresidenta Susana Camarero reclama al Govern central que compleixi la decisió del Tribunal Suprem i millore la política migratòria per evitar crisis en Canàries, Ceuta, Melilla, Balears i la Comunitat Valenciana.