Marián Cano acusa el Govern de “demonitzar” el turisme i recorda que les vivendes turístiques són competència autonòmica

Marián Cano acusa el Govern d’Espanya de “demonitzar el sector turístic” i qüestiona les mesures sobre vivendes turístiques
La consellera recorda que les competències en vivenda turística són autonòmiques i defensa la regulació valenciana
La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de “demonitzar el sector turístic” i d’anunciar “mesures electoralistes de dubtosa viabilitat”, després que el passat diumenge es comunicara que es donarien de baixa 53.000 vivendes “il·legals” de turisme, 7.499 d’elles a la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de “convertir-les al règim d’alquiler permanent”.
“Es tracta d’un atac inaudit contra la propietat privada. Com pot obligar el Govern al propietari d’un immoble a fer el que ell vol?”, s’ha preguntat Cano.
La consellera ha destacat que el Consell està sempre a favor de la regulació turística, però ha qualificat estos anuncis arbitraris com a brindis al sol, que generen expectatives falses sobre la manca de vivenda, un problema real causat per la inseguretat jurídica de les polítiques del Govern central.
Cano ha recordat que les competències en vivenda turística són autonòmiques, mentre el Govern central anuncia mesures basades en el Registro Único de Viviendas, una norma recurrida als tribunals per diverses autonomies per invasió de competències. A més, ha subratllat que aquestes vivendes es consideren “il·legals” sobre una regulació qüestionada fins i tot pel Consell d’Estat.
“S’estan prenent decisions sense cap consens amb les entitats competents i amb l’objectiu d’apropiar-se dels èxits que les autonomies, com la valenciana, han aconseguit en vivenda i turisme reglamentat”, ha afirmat.
La consellera ha recordat que la Comunitat Valenciana ha aprovat una nova norma autonòmica que enguany ha complert un any, permetent acords amb ajuntaments per combatre la economia submergida en el turisme, cedint la recaptació de sancions a les entitats locals. Ciutats com València, Benidorm i Torrevieja gestionen ja aquestes sancions.
A més, s’ha avançat en la depuració del registre autonòmic de vivendes turístiques, que amb governs anteriors havia superat els 100.000 immobles, donant-se de baixa més de 18.000 inscrits sense documentació essencial. També s’ha reforçat la seguretat per a comunitats de veïns i arrendataris, amb mesures per expulsar inquilins molestos.
“Estem treballant de la mà del sector per aconseguir un turisme més ordenat i just, i el Govern pretén apropiar-se dels èxits d’altres administracions amb una norma de dubtosa legalitat”, ha afegit Cano.
Inseguretat jurídica
Segons Cano, el Govern central utilitza el turisme com a cap de turc dels seus problemes:
- El president va prometre l’any passat crear 43.000 vivendes d’alquiler assequible, però molts pisos continuen buits per inseguretat jurídica.
- La vivenda turística representa menys del 2 % del parc total de la Comunitat Valenciana, mentre que una de cada tres cases (uns 760.000 immobles) estan buits o disponibles per a llogar, segons dades de l’Agència Tributària.
Per tot això, Cano ha demanat al Govern que:
- Deixe de demonitzar una de les principals activitats econòmiques de la Comunitat Valenciana.
- Reconega que el sector genera més de 300.000 llocs de treball i més del 16 % del PIB.
- Treballi en el seu àmbit de competències, sempre des de la lleialtat institucional i el diàleg amb les autonomies.