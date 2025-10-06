Carlos Mazón: “La Comunitat Valenciana es convertirà en un referent de ciberseguretat industrial”

Carlos Mazón assegura que la Comunitat Valenciana es convertirà en un referent de ciberseguretat industrial
L’acord amb S2GRUPO impulsarà un laboratori aeroespacial, generació d’ocupació i oportunitats formatives d’alt valor afegit
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assegurat que la Comunitat Valenciana “es convertirà en un referent de ciberseguretat industrial”.
Així s’ha manifestat després de visitar la seu de S2GRUPO a València, on va signar, juntament amb José Rosell, CEO de la companyia, un acord d’intencions per impulsar un laboratori de ciberseguretat per al sector aeroespacial, que contribuirà a posicionar la regió com a Polo de Ciberseguretat Industrial.
El president ha destacat que aquest acord és “una aposta de futur” que beneficiarà empreses, centres de recerca, universitats i la societat en general.
Suport al projecte Cicerón i Centre d’Excel·lència
La Generalitat donarà suport a S2GRUPO en el desenvolupament d’un Pla d’Inversions per crear un Centre d’Excel·lència en Ciberseguretat i impulsar el projecte Cicerón per al sector aeroespacial.
Segons Mazón, el projecte Cicerón “neix com a resposta a un context global en què tenim l’oportunitat de posicionar la Comunitat Valenciana i Espanya com a actors clau en la resiliència aeroespacial europea”.
El president ha defensat que “la ciberseguretat ha de ser un eix transversal i una prioritat estratègica de totes les polítiques públiques i empresarials”, ressaltant que també suposa una oportunitat per impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.
Impacte econòmic i generació d’ocupació
Mazón ha reafirmat el compromís del Consell amb “afavorir l’atracció de projectes d’interès estratègic, que en els dos últims anys s’han traduït en inversions de 18.000 milions d’euros i la creació d’uns 21.600 llocs de treball a la Comunitat Valenciana”.
Per la seva banda, José Rosell, CEO de S2GRUPO, ha destacat que el projecte té una visió internacional i reforça el compromís de la Comunitat Valenciana de consolidar-se com a referent europeu en ciberseguretat industrial.
“El Polo actuarà com a tractor per a tots els sectors i indústries, promovent el talent digital, la inversió en I+D+i i la generació d’ocupació d’alt valor afegit, avançant cap a una veritable sobirania digital. Vivim en un context on la seguretat digital és un actiu intangible essencial i un factor clau de competitivitat i creixement”, ha afegit Rosell.
Posicionament en innovació digital i oportunitats formatives
Mazón ha assenyalat que l’acord amb S2GRUPO se suma a l’aposta del Consell per posicionar la Comunitat Valenciana com a referent en innovació digital, garantint que la transformació tecnològica vinga sempre acompanyada de seguretat, confiança i protecció per a la ciutadania.
També ha destacat que les comunicacions per satèl·lit són essencials per a la navegació, la vigilància i la seguretat nacional, però estan exposades a amenaces. En aquest sentit, el projecte Cicerón té com a objectiu assegurar la cadena de subministrament de la indústria satelital, amb el disseny i desplegament del primer Centre d’Operacions de Ciberseguretat Espacial.
A més, es preveu que el projecte genere ocupació d’alta qualificació en sectors tecnològics, industrials i de serveis, així com programs de formació, beques i pràctiques en col·laboració amb universitats i centres de recerca. També beneficiarà pimes i autònoms, que podran accedir a les eines i serveis desenvolupats per protegir els seus negocis i activitats.