El conseller d’Emergències i Interior trasllada al president les últimes novetats del temporal de pluges a la Comunitat Valenciana

Mazón i el Consell segueixen de prop l’evolució del temporal amb reunions tècniques i coordinació d’emergències
El Centre de Coordinació d’Emergències manté la vigilància activa davant les pluges i tempestes a la Comunitat Valenciana
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantingut este dilluns, des de la sede del Consell a Alacant, una reunió telemàtica amb els membres del Consell per a analitzar la situació derivada de les alertes meteorològiques decretades al territori valencià.
Durant la reunió, el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha traslladat al president les últimes mesures adoptades davant el temporal de pluges i tempestes que afecta diferents zones de la Comunitat Valenciana.
El Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana continua en vigilància permanent per a coordinar els dispositius autonòmics, provincials i locals, i garantir una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol incidència.
A més, a les 18.00 hores, el conseller Valderrama presidirà una reunió tècnica en el Centre de Coordinació d’Emergències, i posteriorment, a les 19.00 hores, informarà novament el president i els membres del Consell sobre l’evolució de l’episodi de pluges i tempestes en el conjunt de la Comunitat.