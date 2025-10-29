València recorda i plora les víctimes de la DANA en el primer aniversari del 29 d’octubre

València guarda un minut de silenci en memòria de les víctimes
La ciutat s’uneix al dol oficial impulsat per la FVMP
Silenci. Ha sigut l’encarregat de recordar i plorar les 229 víctimes de la DANA de 2024, en un homenatge emotiu i solemne celebrat este migdia a les portes de la Casa Consistorial de València, on regidors i regidores dels quatre grups municipals, juntament amb representants dels Bombers, la Policia Local i funcionaris municipals, han guardat un minut de silenci.
Este acte s’emmarca dins del primer aniversari de la inundació que va afectar nombrosos pobles i ciutats valencianes, així com les pedanies de La Torre, Castellar-L’Oliveral i el Forn d’Alcedo. Amb este gest, la ciutat de València s’ha unit a la convocatòria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), que ha impulsat actes de dol i homenatge en tots els ajuntaments del territori valencià.
La alcaldessa de València, María José Catalá, ha participat en la concentració que ha tingut lloc també davant de l’alcaldia pedània de La Torre, acompanyada per l’alcalde pedani Rafael Arnal, el cap de la Policia Local, Ángel Albendín, i l’inspector en cap de Bombers, Enrique Gisbert, entre altres assistents.
Agents dels Bombers i de la Policia Local han estat presents també en les concentracions de Castellar-L’Oliveral i El Forn d’Alcedo, on s’han sumat veïns i veïnes de les pedanies.
El minut de silenci forma part de la jornada de dol oficial decretada per l’Ajuntament de València. Les banderes onegen a mitja asta en tots els edificis municipals i el circuit digital de mupis mostra crespons negres. A la plaça de l’Ajuntament, la façana de la Casa Consistorial exhibeix també un crespó negre que es mantindrà fins a la mitjanit.