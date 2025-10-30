El Consorci de la Ribera inicia el projecte europeu RISE Resilient Communities per afrontar catàstrofes

El Consorci de la Ribera, format per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ha iniciat el projecte europeu RISE Resilient Communities, finançat per la Unió Europea a través del programa ERASMUS+.
L’objectiu és preparar les comunitats davant emergències mitjançant educació d’adults, aprenentatge digital i innovació.
El projecte, coordinat pel Consorci de la Ribera des de setembre, compta amb la participació de socis internacionals d’Itàlia, Ucraïna, Turquia i Irlanda. Equiparà educadors, líders comunitaris i organitzacions amb ferramentes per anticipar-se, preparar-se i respondre a les crisis, integrant resiliència mediambiental i estratègies de mitigació de riscos.
La iniciativa formarà més de 80 educadors i líders comunitaris i més de 250 adults de comunitats afectades, combinant formació estructurada, innovació digital i un Laboratori d’Innovació per codissenyar solucions sostenibles i escalables. La durada del projecte serà de 24 mesos, i posteriorment tots els materials estaran disponibles al públic per continuar la formació en prevenció i mitigació de catàstrofes.