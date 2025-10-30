Paiporta ret homenatge a les víctimes de la DANA

“Centenars de veïns de Paiporta recorden les víctimes de la DANA amb un emotiu acte de silenci i aplaudiments”
Centenars de veïns i veïnes de Paiporta s’han concentrat esta vesprada davant de l’Ajuntament, prop del barranc del Poyo, per retre homenatge a les víctimes de la DANA que va arrasar el municipi fa un any.
Durant tres minuts, el silenci ha envait els dos marges de la rambla del Poyo per recordar totes les persones que van perdre la vida el 29 d’octubre de 2024, especialment els 56 paiportins i paiportines que no van sobreviure. Tot i la pluja, gran part dels habitants van assistir a l’acte.
Només el so de la pluja ha trencat el silenci abans d’esclatar un llarg aplaudiment, entre llàgrimes i abraçades. L’acte, conduït per la periodista paiportina Verónica March, ha estat carregat d’emoció i memòria.
“El temps passarà i reconstruirem junts Paiporta, però mai oblidarem les persones que ens falten des d’aquell dia”, ha expressat March.
La periodista ha rememorat també el moment en què es va desbordar el barranc de Xiva, conegut com el del Poyo, que aquella vesprada va mostrar “la seua cara més salvatge”.
L’acte ha conclòs amb una interpretació del quartet de corda de la Banda Primitiva de Paiporta, posant el punt final a un homenatge ple de respecte i emoció.