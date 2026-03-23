València multiplica el control sobre apartaments turístics il·legals

Les ordres de tancament es multipliquen per sis
La moratòria frena centenars de noves llicències
L’Ajuntament de València ha incrementat de manera notable el control sobre els apartaments turístics il·legals, multiplicant per sis la mitjana anual d’ordres de cessament, que ha passat de 71 a 449 expedients anuals.
Durant la moratòria de llicències turístiques, el consistori ha paralitzat 363 expedients, evitant la creació de 4.697 noves places a la ciutat. Segons el regidor Juan Giner, s’ha passat a una política de “tolerància zero” contra la il·legalitat.
Per a reforçar la inspecció, s’han mobilitzat equips d’inspectors i Policia Local, aconseguint executar el 87 % de les ordres de cessament.
La futura normativa urbanística establirà límits a la saturació turística, com un màxim del 2 % d’habitatges d’ús turístic per barri i un topall del 15 % en plantes baixes, amb l’objectiu de protegir el comerç local i l’ús residencial dels barris.