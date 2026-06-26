Alzira alça la veu per la igualtat en la lectura del manifest de l’Orgull

La ciutat d’Alzira s’ha tenyit hui amb els colors de l’arc de Sant Martí en l’acte central de Commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+.
La plaça del Carbó i les portes de l’ajuntament han sigut l’escenari de la lectura d’un manifest institucional que ha reunit representants polítics, associacions locals i nombrosos veïns i veïnes compromesos amb la igualtat i la diversitat.
El text d’enguany ha posat l’accent en la necessitat de “no fer ni un pas enrere” en els drets aconseguits i en la importància de construir un municipi lliure de discriminació, on cada persona puga viure la seua identitat i orientació afectivosexual amb llibertat i seguretat.
Durant la lectura, s’ha fet especial menció a la importància de la memòria històrica de la lluita LGTBIQ+, recordant aquells que van encetar el camí pels drets civils. També s’han destacat els reptes actuals, com el repunt dels discursos de l’odi en les xarxes socials i la necessitat d’educar en valors de respecte des de la infància. Els portaveus han remarcat que Alzira és una ciutat acollidora, diversa i orgullosa, on la diversitat enriqueix la societat.
L’acte forma part d’una programació de la Regidoria d’Igualtat, amb tallers, exposicions i activitats culturals. Com a símbol del compromís, la bandera de l’orgull penja de la façana del consistori, recordant que la lluita per la igualtat real és una tasca diària de tota la ciutadania. L’esdeveniment ha finalitzat amb un ambient festiu i un fort aplaudiment, reforçant el paper d’Alzira com a referent en la defensa dels drets humans.