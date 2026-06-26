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La investigació de coves i les excursions fan lluir el paratge de Tous amb l’EspeleoTous 2026

L’EspeleoTous 2026 arriba este cap de setmana a Tous per a acontentar els aventurers més intrèpids.

Del 26 al 28 de juny, el municipi rep este esdeveniment que combina natura, valentia i emoció.

La Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana organitza este acte aprofitant l’extraordinari ecosistema del municipi valencià.

Entre les activitats destaquen el descens a simes fosques i profundes i les excursions intrèpides per a persones amb experiència, ja que per fer estes exploracions a coves subterrànies és necessari estar federat i tindre coneixements previs de descens amb corda.

Amb tot, es tracta d’unes jornades obertes a tot el públic, amb tallers especialitzats, ponències i sessions d’iniciació per a persones curioses. D’esta manera, el món de l’espeleologia arriba a Tous per fer gaudir els seus veïns amb aventura i risc controlat.

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