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Alzira participa un any més en el programa Viles en Flor amb l’objectiu d’aconseguir la quarta Flor

Alzira ha rebut la visita del jurat del programa Viles en Flor 2026, una iniciativa que reconeix el compromís dels municipis amb la qualitat, la sostenibilitat i la cura dels espais verds.


La ciutat participa un any més en esta convocatòria després d’aconseguir l’any passat la tercera Flor, un reconeixement al treball realitzat en la millora i manteniment de parcs, jardins i zones verdes.

Durant la visita, el jurat ha recorregut diferents espais del municipi per conéixer les actuacions desenvolupades. Enguany, Alzira aspira a obtindre la quarta Flor i continuar consolidant-se com una ciutat més verda, sostenible i amable.

El regidor Enrique Montalvá ha destacat que este reconeixement és fruit del treball conjunt de la Regidoria d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat, del personal tècnic i de totes les persones que contribueixen cada dia a cuidar els espais verds del municipi.

Amb esta nova participació en Viles en Flor, Alzira reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i la millora contínua dels espais públics, amb la il·lusió d’aconseguir enguany la quarta Flor.

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