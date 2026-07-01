València es convertix en la primera ciutat europea a provar una butaca adaptada per al bany de persones amb paràlisi cerebral

València ha fet un pas històric en matèria d’inclusió social en convertir-se en la primera ciutat d’Europa en provar una butaca ergonòmica especialment dissenyada per al bany adaptat de persones amb paràlisi cerebral.
La platja del Cabanyal ha sigut l’escenari d’esta prova pilot pionera.
L’alcaldessa de la ciutat, María José Catalá, ha presentat el prototip d’un seient que s’acobla a les cadires amfíbies convencionals.
L’objectiu és oferir un suport postural segur, estable i confortable perquè les persones amb grans necessitats de suport puguen gaudir de la mar amb dignitat.
Durant la presentació, l’alcaldessa ha acompanyat Iván, un jove amb paràlisi cerebral, que ha pogut gaudir del seu primer bany en la mar de forma totalment segura.
L’Ajuntament ha impulsat este projecte amb una subvenció de 7.000 euros a l’associació AVAPACE, amb la col·laboració del Centre Ortopèdic València i l’empresa Kaldevi. L’objectiu és donar resposta a una necessitat real de moltes persones amb gran dependència.
Des de l’associació s’assenyala que la mesura busca facilitar el bany i millorar la qualitat de vida dels usuaris.
Les novetats a la costa valenciana inclouen també l’ampliació del servici d’ajuda al bany 30 dies més.
Els punts principals, situats a la Malva-rosa, el Cabanyal i Pinedo, estaran actius fins al 15 de setembre, de 11:00 a 19:00 hores. A més, a El Saler i El Perellonet el servici funcionarà amb cita prèvia.
Estes instal·lacions compten amb passarel·les, vestuaris, grues i personal de Creu Roja, i l’any passat van registrar prop de 5.800 usos.
El consistori va destinar l’any passat prop d’11 milions d’euros a polítiques d’accessibilitat, consolidant València com un referent europeu en inclusió i accessibilitat universal, amb la creació de la Direcció General de Persones amb Discapacitat i set oficines municipals.