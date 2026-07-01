La Generalitat activa un paquet extraordinari de 500.000 euros d’ajuda per a Veneçuela

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat l’activació d’un paquet extraordinari d’ajuda de 500.000 euros per a Veneçuela després dels terratrémols que han afectat el país.
L’ajuda es destinarà a subministrar aliments bàsics, aigua, material sanitari i suport a la infància.
A més, la Generalitat manté la seua disposició d’ampliar el dispositiu de rescat i assistència humanitària si així ho requerix el Govern d’Espanya.
Fins ara, la Comunitat Valenciana ha posat a disposició de la missió espanyola bombers especialitzats, gossos de rescat i metges forenses. El Consell també estudia aprovar una línia específica d’ajudes per a la reconstrucció de les zones afectades.
La Generalitat continuarà treballant amb les associacions veneçolanes per adaptar l’ajuda a les necessitats de l’emergència.