L’Ajuntament de València ret homenatge al Club de Rugbi Femení Túria pel seu històric ascens a la Divisió d’Honor

És la primera vegada que el club valencià competirà en la màxima categoria del rugbi femení espanyol.
L’alcaldessa destaca el treball, el talent i el compromís del club com un referent per a l’esport femení de la ciutat.
L’Ajuntament de València ha oferit una recepció oficial al Club de Rugbi Femení Túria al Saló de Cristall per a commemorar el seu històric ascens a la Divisió d’Honor, la màxima categoria del rugbi femení espanyol. A l’acte han assistit l’alcaldessa, María José Catalá, la regidora d’Esports, Rocío Gil, així com altres membres de la corporació municipal.
Durant la recepció, María José Catalá ha felicitat l’equip per un ascens que culmina sis anys de treball, esforç i perseverança, i ha assenyalat que aquest èxit situa València també en l’elit del rugbi femení.
L’alcaldessa ha destacat que aquest assoliment representa el model de ciutat que aposta per l’esport femení, on el talent troba oportunitats i es converteix en un exemple per a les noves generacions. En aquest sentit, ha subratllat que les xiquetes que practiquen aquest esport poden veure en les jugadores del Túria un referent per al seu futur.
Catalá també ha remarcat que la ciutat viu un moment especialment il·lusionant per al rugbi femení, gràcies a un projecte consolidat, amb identitat pròpia, talent valencià i una gran projecció de futur.
Per la seua part, la presidenta del Club de Rugbi Femení Túria, Eva Martínez, ha afirmat que València mereixia comptar amb un equip en la màxima categoria i ha assegurat que el club treballarà per a consolidar-se en la Divisió d’Honor.