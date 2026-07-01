Quinze joves s’incorporen a l’Ajuntament de Cullera amb el programa ‘Cullera et beca’

La iniciativa municipal ofereix una primera experiència professional de dos mesos en diferents departaments de l’administració local.
El programa impulsa el talent jove i facilita el contacte directe amb el funcionament dels serveis públics municipals.
L’Ajuntament de Cullera ha donat la benvinguda a quinze estudiants que participen en una nova edició del programa municipal ‘Cullera et beca’, una iniciativa destinada a oferir a joves del municipi la seua primera experiència professional i apropar-los al funcionament de l’Administració local.
Els participants han sigut rebuts al Saló de Plens de la Casa Consistorial per la regidora d’Educació, Sílvia Roca, i la regidora de Promoció Econòmica, Sandra Sánchez, en un acte d’inici del programa.
La regidora Sílvia Roca ha destacat que aquesta iniciativa aposta pel talent jove de Cullera, oferint oportunitats per créixer professionalment i adquirir coneixements, confiança i noves perspectives de futur a través d’una experiència en el seu propi municipi.
El programa es desenvoluparà fins al 31 d’agost i està adreçat a joves majors de 18 anys empadronats a Cullera que cursen formació professional, graus universitaris o màsters oficials. Durant aquest període, cada participant rebrà una beca de 500 euros bruts mensuals.
Aquesta experiència es considera una porta d’entrada al món laboral, ja que permet consolidar coneixements acadèmics, desenvolupar competències professionals i conéixer des de dins el funcionament dels serveis públics municipals.
En aquesta edició, els quinze joves s’incorporaran a departaments com Cultura, Medi Ambient, Turisme, Joventut, Esports, Promoció Econòmica, Serveis Socials, Urbanisme, Recursos Humans i Informàtica, entre altres, on treballaran amb equips tècnics i participaran en la gestió diària de l’Ajuntament.