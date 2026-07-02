Algemesí multiplicarà per quasi cinc la inversió en zones verdes amb un nou contracte de manteniment

El servei ampliarà la cobertura a tots els barris, parcs, jardins, polígons industrials i espais verds del municipi.
La inversió anual ascendirà a 1,3 milions d’euros i permetrà quadruplicar la plantilla destinada al manteniment.
L’Ajuntament d’Algemesí ha aprovat en una sessió extraordinària el nou contracte de gestió, manteniment i neteja de zones verdes i arbrat, una actuació que suposarà una ampliació sense precedents del servei tant per la inversió econòmica com per l’abast territorial.
El nou contracte naix amb l’objectiu de substituir l’anterior, aprovat en 2021 i ja vençut, que només cobria una part reduïda de les zones verdes del municipi. Amb la nova licitació s’incorporaran espais que fins ara quedaven exclosos, com els barris del Raval i el Carrascalet, la zona de l’antiga Copal, els polígons industrials de Cotes, Xara i Pepe Miquel, així com la resta de places, parcs, jardins, pipicans, jardineres i parterres.
La superfície objecte del contracte passarà de 92.167 metres quadrats a 392.652 metres quadrats, més de quatre vegades l’extensió que cobria el servei fins ara.
Una de les principals novetats és l’augment de la inversió anual, que passarà de 280.000 euros a 1,3 milions d’euros, quasi cinc vegades més que en el contracte anterior. Aquesta millora també es traduirà en un increment dels recursos humans, ja que la plantilla mínima passarà de 5 a 20 professionals, reforçant la capacitat de manteniment dels espais verds.
Pel que fa a l’arbrat urbà, el servei ampliarà la seua cobertura de menys de 300 arbres a més de 1.500 exemplars, garantint una gestió integral del patrimoni arbori del municipi.
L’alcalde d’Algemesí ha destacat que aquest nou contracte suposa una aposta decidida per millorar la qualitat dels espais públics, oferir un servei adaptat a les necessitats actuals del municipi i millorar la imatge de la ciutat amb una planificació estable a llarg termini.
La proposta ha sigut aprovada amb els vots favorables del Partit Popular i VOX, mentre que PSPV, Més Algemesí i Esquerra Unida han votat en contra, argumentant falta de temps per a estudiar l’expedient i diversos dubtes sobre el seu contingut.