El consultori mèdic de les Palmeres reobri aquest estiu amb un horari ampliat

El centre sanitari prestarà servei els dimarts i dijous i amplia el seu horari fins a les 18.30 hores.
L’Ajuntament de Sueca consolida la recuperació d’un servei molt reivindicat pels residents i visitants de la zona marítima.
El consultori mèdic de les Palmeres ha reobert aquest 2 de juliol per a prestar assistència sanitària durant la temporada estival, després de la recuperació del servei l’any passat, quan va tornar a obrir després de romandre quatre anys tancat.
La regidora de Sanitat i Promoció de la Salut, Carolina Torres, ha explicat que el consistori ha continuat treballant perquè el consultori torne a estar operatiu aquest estiu i, com a principal novetat, ha aconseguit ampliar l’horari d’atenció.
El centre sanitari obrirà els dimarts i els dijous, de 16.00 a 18.30 hores, mitja hora més que l’any passat. Les consultes es realitzaran amb cita prèvia i seran ateses per diferents professionals mèdics que treballaran mitjançant torns rotatius.
Des de l’Ajuntament de Sueca es destaca que la recuperació d’aquest servei respon a una reivindicació històrica dels residents i de les persones que passen l’estiu a la zona marítima, garantint una millor cobertura sanitària durant els mesos de major afluència de població.