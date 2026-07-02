El MUMA reivindica la tradició pictòrica d’Alzira amb l’exposició «Pinzells d’Alzira. Ahir i hui»

La mostra reunix obres d’artistes alzirenys des de finals del segle XIX fins a l’actualitat
L’exposició reunix més de trenta artistes locals i podrà visitar-se fins al mes de setembre
El MUMA ha inaugurat l’exposició «Pinzells d’Alzira. Ahir i hui», una mostra que reunix una àmplia selecció d’obres creades per artistes alzirenys des de finals del segle XIX fins a l’actualitat. La iniciativa posa en valor la rica tradició pictòrica de la ciutat i oferix un recorregut per diferents generacions de creadors.
A l’acte d’inauguració han assistit el regidor de Patrimoni Històric, Xavi Pérez, el regidor de Cultura, Israel Pérez, així com nombrosos artistes i familiars participants en la mostra.
La directora del MUMA, Mónica Ibáñez, ha assenyalat que l’exposició és “més que una simple successió d’obres”, ja que oferix una mirada conjunta a la història artística d’Alzira a través de trajectòries molt diverses però unides per un mateix vincle: la ciutat.
Per la seua banda, Xavi Pérez ha destacat que, a més de conservar este patrimoni artístic, el MUMA també pretén reconéixer i agrair la generositat dels artistes locals que han cedit o donat les seues obres perquè puguen ser compartides amb tota la ciutadania.
L’exposició presenta obres de Francisco Valencia, Tomás Parra Albentosa, Antonio Caballer Pardenillas, Vicente Sanz Castellanos, Vicente Palau, Teodoro Andreu, Joaquín Gómez Perelló, Vicente Peris, Agustín Ferrer Gordó, José Martínez Ribes, Salvador Ausina, Fernando López Amador, Ricardo Fluixá, Matilde Puig, Alfredo Bartolomé, José Goig del Poyo, Gloria Quiles, Amparo Berenguer, Pablo Hevilla, Teresa Iñigo, Amparo Martí Mascarell, Quique Aparicio, Elena Negueroles, Carlos Ribera Sanchís, Alba Fluixá, Rafael Masiá Gómez, Joan Verdú, Antonio Espinar Urbano, Juan García Ripollés, Ferran Boscà, Susana Nadal, Josep Francés, Mar Revert i Enrique Gregori, representant perfils molt diversos vinculats tant al món professional de l’art com a altres àmbits.
La mostra s’estructura en dos espais dedicats a l’obra tradicional i contemporània, organitzats per gèneres com el retrat, el paisatge rural i urbà o el bodegó. Les peces, realitzades amb tècniques com l’oli, l’aquarel·la, l’acrílic, el gravat i la tècnica mixta, formen part dels fons artístics de l’Ajuntament d’Alzira.
L’exposició estarà oberta fins al mes de setembre a la Sala Temporal I del MUMA.