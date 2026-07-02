LA UNIÓ reclama un pla de xoc de 35 milions d’euros per a alleujar l’impacte de la crisi d’Orient Mitjà en el camp valencià

L’organització agrària demana ajudes directes, suport al gasoil agrícola, fertilitzants i pinsos per a compensar l’augment dels costos de producció
També reclama mesures fiscals, simplificació administrativa i campanyes de promoció dels productes valencians per a garantir la viabilitat de les explotacions
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha sol·licitat a la Generalitat l’aprovació urgent d’un pla extraordinari de 35 milions d’euros per a pal·liar l’impacte que la crisi geopolítica a l’Orient Mitjà està tenint sobre el sector agrari valencià.
L’organització assegura que l’encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants, els pinsos i altres subministraments està agreujant la falta de rendibilitat de moltes explotacions.
L’entitat recorda que comunitats com La Rioja i les Illes Balears ja han posat en marxa plans específics de suport al sector primari, mentre que la Comunitat Valenciana encara no ha anunciat mesures extraordinàries. Per això, considera necessari un paquet d’ajudes adaptat al pes econòmic i productiu de l’agricultura valenciana.
Entre les propostes destaquen ajudes directes per a llauradors i ramaders professionals, compensacions pels sobrecostos dels principals inputs, exempcions temporals de taxes autonòmiques, mesures fiscals, campanyes de promoció del consum de productes valencians i la simplificació dels procediments administratius per a accedir a les ajudes.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha reclamat que els agricultors i ramaders valencians reben “el mateix suport institucional que ja tenen altres comunitats autònomes” i ha advertit que l’increment continuat dels costos posa en risc la continuïtat de moltes explotacions professionals i familiars.