Educació presenta les instruccions del nou curs amb menys burocràcia i més autonomia per als centres

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha presentat les instruccions d’organització i funcionament que regiran els centres educatius sostinguts amb fons públics durant el curs 2026-2027.
El nou document aposta per reduir la burocràcia, reforçar l’autonomia dels centres i millorar la planificació pedagògica.
Entre les principals novetats destaca l’actualització de les mesures sobre l’ús dels dispositius mòbils als centres.
En Educació Primària, els dispositius digitals individuals no podran substituir els llibres de text o els materials impresos i només es mantindran en aquells centres que ja els utilitzaven abans del curs 2025-2026.
Les instruccions també reforcen l’educació inclusiva, la convivència i el benestar emocional de l’alumnat, al mateix temps que adapten l’organització dels centres als últims canvis curriculars en Primària i Batxillerat.
Una altra de les novetats és que el Pla Anual de Formació Permanent del Professorat incorporarà com a línies prioritàries el pensament computacional, la programació, la robòtica i la intel·ligència artificial, juntament amb la formació en convivència escolar.
El secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, ha assegurat que estes instruccions permetran simplificar el treball dels equips directius i donar als centres més capacitat per adaptar els seus projectes educatius a les necessitats de l’alumnat.
La Conselleria afirma que el nou marc organitzatiu facilitarà la tasca diària dels centres educatius perquè el professorat puga dedicar més temps a l’ensenyament i a la millora de l’aprenentatge dels alumnes.