València reivindica la memòria de Miguel Ángel Blanco en un acte contra l’oblit del terrorisme.

La ciutat de València s’ha sumat este divendres als homenatges que s’estan celebrant en nombroses localitats d’Espanya en memòria de Miguel Ángel Blanco.
La corporació municipal, presidida per l’alcaldessa María José Catalá, ha participat en un acte organitzat per la fundació de Miguel Ángel Blanco.
Es complixen este 2026 vint-i-nou anys del seu assassinat a mans d’ETA.
L’escenari triat ha sigut el parc Miguel Ángel Blanco, dedicat també a la memòria de totes les víctimes. El moment central ha estat la lectura d’un manifest en defensa de la democràcia i la convivència, seguida d’un minut de silenci i una ofrena floral.
Durant la seua intervenció, María José Catalá ha recordat la tràgica data del 13 de juliol de 1997, ha subratllat la importància de no oblidar el que va passar i ha demanat responsabilitat per a eliminar el terrorisme.
A més, ha destacat que la societat espanyola ha de continuar fent actes de justícia i reparació.
Per a cloure l’acte, s’ha posat l’accent en la necessitat de protegir la democràcia, així com en l’exercici de la dignitat i el respecte permanent a la memòria de les víctimes.