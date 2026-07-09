La nova escoleta infantil municipal del Cabanyal obrirà les portes al setembre

La nova escoleta infantil municipal del barri del Cabanyal-Canyamelar iniciarà la seua activitat el pròxim mes de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar 2026-2027.
El centre oferirà 51 places per a alumnes d’entre 0 i 3 anys i, en estos moments, continua obert el període de matrícula.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat les noves instal·lacions, on ja s’estan ultimant els treballs d’equipament i mobiliari. Durant la visita ha destacat la qualitat de l’edifici, construït amb materials naturals, ventilació creuada i una elevada eficiència energètica, així com els amplis espais comuns i patis pensats per al benestar dels més menuts.
Les obres han suposat una inversió d’1,7 milions d’euros, finançats amb fons europeus EDUSI. A més, l’Ajuntament també ha executat treballs d’urbanització de l’entorn, adequació de les parets mitgeres i plantació d’arbrat.
L’escoleta compta amb cinc aules, patis independents, menjador, sala multiusos, cuina, bugaderia i altres espais adaptats a les necessitats de l’alumnat. Per al primer curs s’habilitaran quatre aules amb una oferta inicial de 51 places.
Amb esta nova infraestructura educativa, l’Ajuntament de València amplia l’oferta pública d’educació infantil al barri del Cabanyal-Canyamelar i continua avançant en les inversions destinades a millorar els servicis i els equipaments de la zona.