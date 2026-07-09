Pérez Llorca anuncia ajudes extraordinàries per climatitzar els centres educatius abans del nou curs

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el Consell començarà a transferir, a partir de la segona quinzena de juliol
Una dotació econòmica extraordinària d’entre 5.000 i 25.000 euros als centres educatius de la Comunitat Valenciana per millorar la climatització abans de l’inici del curs 2026-2027.
L’anunci s’ha produït durant un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, on el cap del Consell ha avançat també la posada en marxa d’una línia d’ajudes de 10 milions d’euros destinada als ajuntaments perquè puguen executar obres de millora als centres escolars, com ara la renovació de cobertes, fusteria o instal·lacions elèctriques.
Pérez Llorca ha assegurat que la Generalitat està realitzant una inversió rècord en matèria educativa i ha destacat que el pressupost per a 2026 contempla prop de 8.000 milions d’euros per a Educació, així com una proposta de 3.669 milions d’euros destinada a millorar les condicions del professorat i les infraestructures educatives.
Durant la seua intervenció, el president també ha avançat que el Consell presentarà la nova Llei del Sòl per facilitar la construcció d’habitatges, ampliarà fins als 60 milions d’euros el programa d’avals de l’Institut Valencià de Finances per a la compra de la primera vivenda i continuarà impulsant mesures de simplificació administrativa, creació de sòl industrial i rebaixa d’impostos.
El cap del Consell ha defensat que l’objectiu del Govern valencià és reforçar els serveis públics, facilitar l’accés a l’habitatge, generar ocupació i millorar les infraestructures per augmentar la qualitat de vida dels ciutadans de la Comunitat Valenciana.