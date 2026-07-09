Torrent presenta les Festes Patronals 2026 amb 81 activitats

Torrent ja ha presentat la programació de les Festes Patronals 2026, que convertiran la ciutat en un gran escenari festiu durant tot el mes de juliol.
En total, s’han organitzat 81 activitats distribuïdes en 32 espais diferents amb l’objectiu d’acostar la festa als barris i oferir propostes per a totes les edats.
L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha presentat la programació i ha aprofitat per convidar torrentins i visitants a gaudir de les festes i de la manera de celebrar dels veïns.
L’acte s’ha celebrat a la nova Casa de la Festa i la Participació Ciutadana, un espai que simbolitza la unió entre les principals entitats festives i el teixit associatiu del municipi.
La programació manté l’aposta per descentralitzar les activitats i portar-les a més places, carrers i barris, amb l’objectiu que cada veí i veïna puga gaudir de les festes prop de casa.
Els Moros i Cristians tornaran a ser un dels grans protagonistes amb huit actes destacats. La Gran Entrada Mora i Cristiana del 29 de juliol serà un dels moments més esperats i incorporarà novetats coincidint amb la commemoració de Jaume I.
Entre elles destaca l’acte “In Memoriam”, un homenatge als festers i festeres desapareguts que tindrà lloc el 23 de juliol a l’Antic Mercat.
Les festes reuniran esport, cultura, música, activitats infantils, propostes juvenils, actes per a les persones majors, Falles, Moros i Cristians, celebracions religioses, pólvora i grans espectacles musicals. A més, enguany s’incorporen activitats especials dedicades al 750 aniversari de la mort de Jaume I.
Entre els principals atractius destaquen les actuacions de Rosa López, Chema Rivas i Natalia, que actuaran el 26 de juliol a la plaça de la Llibertat. També sobresurt el Tardeo Noche Remember 2000 Fest, previst per al 18 de juliol a l’Àgora, així com un ampli programa de tributs musicals i concerts.
L’esport tindrà un paper destacat amb 25 competicions i activitats dins de la Setmana Esportiva, mentre que la cultura tradicional oferirà cites consolidades com el II Sarau Torrentí, el Festival Nacional de Folklore Ciutat de Torrent, Música a la Fresca, Jazz Panorama, Sona Torrent o el concurs de fanalets de meló d’Alger.
La programació familiar també creix amb contacontes, jocs tradicionals, la Xicoteta Fira Infantil Carnival, l’espectacle Aladdin i el Dia dels Iaios, que se celebrarà el 26 de juliol a la plaça Unió Musical.
Les festes culminaran el 30 de juliol amb la jornada dedicada als Sants de la Pedra, Sant Abdó i Sant Senén. El programa inclourà la Missa de Campanya, la Missa Major, la tradicional processó, el Castellet Pirotècnic i la Gran Mascletà Nocturna, que posaran el punt final a unes festes que busquen convertir Torrent en una ciutat viva, participativa i plena d’activitat durant tot el mes de juliol.