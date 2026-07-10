Almussafes celebra les seues Festes Patronals amb una programació dirigida per a tots els públics

Tradició, devoció i festa omplin els carrers d’Almussafes.
Ofrena, processons, verbenes i mascletades protagonitzen la programació festiva.
Almussafes es troba immersa en les seues Festes Patronals, dedicades principalment a Sant Bartolomé, la Santíssima Creu, la Divina Pastora i la Divina Aurora.
Són unes de les celebracions més importants del municipi, on combinen tradició religiosa, música i activitats populars. Actes com l’ofrena de flors, les processons, les verbenes o les mascletades faran gaudir els seus veïns en estos dies de festa.