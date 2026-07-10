Dotze persones ateses per fum, inclòs un bebé, en un incendi ràpidament sufocat a Cullera.

Esglai en la jornada d’ahir a Cullera. Un incendi declarat al voltant de les quatre de la vesprada en un bloc de vivendes va obligar a intervindre d’urgència els serveis d’emergència.
Afortunadament, la ràpida actuació dels bombers va aconseguir extingir les flames en a penes trenta minuts, evitant una tragèdia major en un edifici que compta amb 74 domicilis.
El balanç final se salda amb dotze veïns assistits per inhalació lleu de fum. Segons el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències, es va requerir el trasllat d’un home de 66 anys al centre de salut local.
D’altra banda, dues dones —de 31 i 37 anys— i un bebé de només deu mesos van ser evacuats a l’Hospital de la Ribera per a una revisió més profunda.
L’incident va mobilitzar les unitats del SAMU i del Suport Vital Bàsic, a més de quatre dotacions de bombers de Gandia, Cullera i Silla. Durant el succés, part del veïnat va ser evacuat a l’exterior, mentre que els residents dels pisos superiors van haver de confinar-se a les terrasses.