La Generalitat impulsa el nou Pla de Mobilitat Supramunicipal de l’àrea urbana d’Alzira

La consulta pública romandrà oberta fins al 6 d’agost per a recollir les aportacions de la ciutadania
El document definirà una estratègia per millorar el transport públic, la mobilitat sostenible i la resiliència davant el canvi climàtic
La Generalitat ha iniciat el procés d’elaboració del Pla de Mobilitat Supramunicipal de l’àrea urbana integrada d’Alzira (PMoSira), que es convertirà en el full de ruta per a la mobilitat sostenible de la Ribera del Xúquer. El projecte pretén coordinar les polítiques de mobilitat, potenciar el transport públic, fomentar la mobilitat activa, incorporar tecnologies intel·ligents i millorar l’eficiència energètica.
La consulta pública estarà oberta fins al 6 d’agost, amb l’objectiu que la ciutadania puga presentar propostes i observacions abans de redactar la versió definitiva del pla. El PMoSira també busca reforçar la seguretat i la continuïtat de la mobilitat davant fenòmens climàtics extrems, millorant la qualitat de vida dels municipis de la comarca i avançant cap a un model de transport més sostenible i resilient.