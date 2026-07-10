Les obres de la platja La Motilla de Sueca treballen per aplanar l’inesperat escaló de quasi dos metres d’arena

El desnivell va aparéixer sorprenent a tots, després de què les obres de regeneració del litoral fera accessibles unes platges que, fins al moment, no ho eren.
La platja de La Motilla de Sueca era una d’elles, però esta sorpresa de l’ecosistema els ha obligat a tornar a treballar en ella.
Perdre de vista els fills o l’empitjorament de la vigilància per part dels socorristes. Són alguns dels numerosos riscos que el desnivell de quasi 2 metres d’alçada comporta per als banyistes.
La Diputació de València, encarregada de la neteja de les platges, està col·laborant amb el municipi per a arreglar la platja. Però el seu president confessa que no s’atreveix a establir una data de finalització d’obres.