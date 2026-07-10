València acollirà el 18 d’octubre l’11a edició de “València contra el Càncer”.

València tornarà a convertir-se en la capital de l’esport solidari el 18 d’octubre amb la 11a edició de “València contra el Càncer”, organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer amb la col·laboració de la Fundació Esportiva Municipal.
L’objectiu principal és impulsar la investigació contra el càncer.
La jornada comptarà amb quatre modalitats: carrera competitiva, patinatge popular, marxa nòrdica i caminada, totes amb un recorregut de 6 quilòmetres.
En 2025, més de 20.000 persones van participar i es van recaptar més de 101.000 euros, destinats íntegrament a la investigació oncològica.
Sota el lema “Jo Soc La Cura”, la iniciativa busca implicar tota la societat en la lluita contra el càncer.
Les inscripcions ja estan obertes per 5 euros, íntegrament solidaris, i també s’ha habilitat un Dorsal 0 per a col·laborar sense participar.
Els fons recaptats es destinaran íntegrament a projectes d’investigació contra el càncer a la Comunitat Valenciana.