València manté reforçat el dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis durant l’estiu

L’Ajuntament de València manté reforçat el dispositiu especial de vigilància i prevenció d’incendis forestals a la Devesa del Saler davant un estiu marcat pel risc d’incendis.
Bombers del Parc del Saler, Policia Local, Guarderia Forestal i voluntariat de Protecció Civil continuen coordinats per garantir una resposta ràpida i protegir un dels espais naturals més importants del municipi.
El regidor Juan Carlos Caballero ha insistit en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar situacions de risc.
El dispositiu compta amb el sistema SIDEINFO, format per onze canons que permeten humitejar la massa forestal i crear corredors més segurs davant possibles incendis.
L’Ajuntament recorda que continuen disponibles 39 refugis climàtics i 77 fonts d’aigua refrigerada, i anima la població a seguir les recomanacions de prevenció i avisar immediatament al 112 davant qualsevol situació de risc.
La prudència i la col·laboració ciutadana continuen sent claus per protegir la Devesa del Saler i la resta d’espais naturals de València.