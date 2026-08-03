La Generalitat blinda durant dos anys les ajudes als municipis en risc de despoblament

La Generalitat ha modificat la regulació aplicable als municipis en risc de despoblament amb canvis dirigits a evitar que aquells que deixen de complir els requisits demogràfics perden de manera immediata les ajudes del Fons de Cooperació Municipal contra el Despoblament.
La Llei de Simplificació Administrativa, aprovada per les Corts, introduïx un període transitori de dos anys durant el qual estos municipis conservaran el finançament del Fons abans de deixar de ser beneficiaris.
La reforma també amplia els supòsits d’accés a estes ajudes. Els municipis de menys de 1.000 habitants inclosos en la categoria intermèdia de risc demogràfic podran optar al 50 % de l’assignació del Fons, sempre que complisquen els criteris previstos en la normativa.
Segons la Generalitat, els canvis introduïts pretenen adaptar el sistema a l’evolució demogràfica dels municipis, evitar la pèrdua immediata de les ajudes quan es deixen de complir els requisits i facilitar la planificació dels serveis públics.
La Llei també permet que fins a tres municipis puguen agrupar-se per a compartir el lloc de secretaria quan no puguen mantindre’l individualment. A més, la Direcció General d’Administració Local assumirà la resolució directa d’estos procediments, amb l’objectiu de reduir els terminis administratius.
Segons el Consell, la reforma pretén ampliar el nombre de municipis que poden beneficiar-se del Fons i agilitzar la gestió administrativa.