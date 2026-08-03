L’Escola d’Estiu de Torrent garanteix la conciliació familiar a l’agost amb activitats gratuïtes per als menors

Agost és un dels mesos més complexos per a la conciliació laboral i familiar.
Per a donar resposta a aquesta necessitat, l’Ajuntament de Torrent manté l’Escola d’Estiu de la Casa de la Dona, un programa completament gratuït adreçat a xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys.+
El programa es desenvolupa en dos torns durant la primera meitat d’agost, en horari de 8:30 a 14:00 hores. Sota el títol “Expedició a la Terra Màgica”, la iniciativa proposa jocs cooperatius, tallers artesanals i activitats en la natura que fomenten la creativitat, l’autonomia i la convivència. A més, inclou servei de transport i pícnic per a facilitar l’accés a totes les famílies.
Aquesta activitat es finança a través del Pla Corresponsables de la Generalitat Valenciana, destinat a impulsar serveis públics de cures professionals i afavorir la corresponsabilitat.
El pla prioritza l’accés de famílies monoparentals, dones víctimes de violència de gènere, famílies amb persones dependents o en situació d’atur de llarga durada, consolidant-se com una xarxa de suport fonamental en el municipi.