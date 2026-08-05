Aldaia ret homenatge als seus majors amb el tradicional sopar dedicat als grans

Hi ha una data molt especial per als majors d’Aldaia: el tradicional sopar homenatge que l’Ajuntament organitza en el seu honor.
És una cita preparada amb molta estima, pensada per a reconéixer el paper fonamental de la gent gran al municipi.
Al sopar han assistit vora 2.000 persones, una mostra de la gran participació dels majors, que també mantenen una intensa activitat durant tot l’any a les associacions del municipi.
La nit ha tingut un moment especialment emotiu amb l’homenatge a tres veïns, reconeguts per la seua llarga vida dedicada al poble, en una sorpresa preparada per l’Ajuntament amb la col·laboració de les seues famílies.
La Plaça de la Constitució ha acollit una vetlada marcada pels records, la convivència i el reconeixement, en una de les cites més esperades pels majors d’Aldaia.