Un vetlatori simbòlic homenatja les 231 víctimes de la DANA a València

Familiars i prop de 200 entitats recorden les víctimes i reclamen responsabilitats vint mesos després de la tragèdia
L’acte va incloure la lectura dels noms de les víctimes, l’encesa de ciris i noves reivindicacions sobre la gestió de l’emergència climàtica
Víctimes de la DANA i representants de prop de 200 entitats van retre homenatge este dimecres al vespre a les 231 persones que van perdre la vida durant la barrancada del 29 d’octubre de 2024, amb un vetlatori simbòlic celebrat a la plaça de Manises, davant del Palau de la Generalitat.
L’acte es va celebrar després que el passat 13 de juliol la jutgessa de Catarroja incorporara al recompte oficial de víctimes un veí de Benetússer que va morir a conseqüència d’un infart relacionat amb la DANA. Quan es complixen vint mesos de la tragèdia, els participants van tornar a reclamar responsabilitats polítiques i la supressió de l’aforament de l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua gestió de l’emergència.
A les 20.11 hores va sonar a la plaça l’alerta Es-Alert, en record del missatge que, segons els familiars, “hauria d’haver sonat moltes hores abans per salvar vides”. Tot seguit, els assistents van encendre ciris mentre es llegien un a un els noms de les 231 víctimes mortals.
Durant la concentració es van escoltar consignes com “Consell, dimissió”, “No hi ha perdó, Mazón a la presó”, “Menys toreros, més bombers” o “No és un Consell, és una màfia”. L’acte va concloure amb una actuació de la Muixeranga.
La presidenta de l’Associació Víctimes Mortals DANA-29O, Rosa Álvarez, va explicar que enguany s’havia optat per un format de vetlatori en lloc d’una manifestació per responsabilitat davant l’onada de calor. Álvarez va recordar que “els danys materials es poden recuperar, però no hi ha manera de reconstruir el que ens van llevar”, i va insistir en la necessitat que la justícia investigue les responsabilitats polítiques.
Per la seua banda, la presidenta de l’Associació de Víctimes DANA 29 d’Octubre, Mariló Gradolí, va afirmar que encara continua fent mal escoltar tant l’alarma com els noms de les víctimes i va recordar que l’entitat ha demanat al Tribunal Constitucional que revise l’aforament de Carlos Mazón perquè la investigació judicial puga arribar fins al final.
En representació de l’Associació de Víctimes i Damnificats per la DANA de València, Elisabeth González va assegurar que “el 29 d’octubre no ha acabat” per a les famílies afectades i va reclamar més recursos per a emergències i una millor preparació davant episodis climàtics extrems. També va traslladar el suport als afectats pels incendis forestals i als equips d’emergència que treballen estos dies.
Finalment, Ernesto Martínez Alfaro, que va perdre la seua germana i la seua neboda durant la DANA, va exigir novament responsabilitats polítiques i va reclamar que les víctimes continuen sent recordades perquè la tragèdia no caiga en l’oblit.