Consells d’experts des de l’òptica per a observar l’eclipsi solar

Davant la proximitat del gran eclipsi solar del 12 d’agost, els experts recorden que mai s’ha de mirar directament al sol sense la protecció adequada, ja que es poden produir lesions oculars irreversibles en pocs segons.
Adverteixen que les ulleres de sol convencionals, les radiografies o els vidres fumats no són segurs, perquè no filtren les radiacions ultraviolada i infraroja.
Per a una observació 100% segura, recomanen utilitzar únicament ulleres homologades per a eclipsis amb certificació ISO 12312-2, capaces de bloquejar més del 99,99% de la llum solar intensa.
A més, no s’han d’utilitzar prismàtics, telescopis ni càmeres fotogràfiques sense filtres solars específics, ja que l’efecte lupa pot multiplicar el dany a la retina.
Amb la protecció certificada i les precaucions adequades, serà possible gaudir del gran eclipsi solar del 12 d’agost amb total seguretat.