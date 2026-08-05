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El Consell aprova 56,4 milions per a reparar barrancs i congela les taxes universitàries

El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat 56,4 milions d’euros per a la restauració i recuperació ambiental de les conques i barrancs afectats per la DANA.

En l’àmbit educatiu, el Consell ha ratificat la congelació dels preus públics de les matrícules universitàries per al pròxim curs acadèmic i ha adaptat la normativa als nous criteris d’internacionalització.

La reunió també ha convalidat l’adhesió de la Corporació Audiovisual Valenciana a Autocontrol per a supervisar la publicitat d’À Punt.

A més, el Consell ha oficialitzat la cessió del Centre Sociocultural Reina Sofía a l’Ajuntament d’Albatera.

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