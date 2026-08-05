El sector ramader de la Plana Baixa inicia la reconstrucció després del devastador incendi de la Vall d’Uixó

Les conseqüències de l’incendi forestal de la Vall d’Uixó continuen afectant la Plana Baixa, on el sector ramader ha sigut un dels més perjudicats.
Ara, la prioritat és avaluar els danys a les explotacions i l’estat dels animals per garantir la continuïtat de l’activitat.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i el conseller Miguel Barrachina han visitat dues explotacions ramaderes d’Artana i Eslida per conéixer de primera mà l’abast dels danys.
Durant la visita s’han explicat les ajudes aprovades pel Consell, que ascendeixen a 67 milions d’euros destinats a ajudes directes, fons municipals i préstecs bonificats.
El paquet inclou fins a 15.000 euros per explotació ramadera, fins a 8.000 euros per vehicles afectats i compensacions per cada cap de bestiar perdut, amb l’objectiu de facilitar la recuperació del sector i la reactivació dels municipis afectats.