La Diputació destina 1,3 milions d’euros a millorar l’accés a Urgències de l’Hospital de la Ribera a Alzira

La Diputació de València invertirà 1,3 milions d’euros per a millorar l’accés sud al servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera, mitjançant l’ampliació del Camí de la Perrera.
L’actuació, que executarà l’Ajuntament d’Alzira amb un termini estimat de 24 mesos i un pressupost de 1.307.816 euros, permetrà reduir els problemes de congestió i millorar la seguretat, especialment per als vehicles d’emergència.
Les obres afectaran un tram de 460 metres i inclouran l’ampliació de la calçada, nou ferm, voreres accessibles, zones d’aparcament, espais per a ambulàncies, enllumenat LED i enjardinament.
A més, la Diputació i l’Ajuntament treballen en un nou accés des de la CV-510 i en la continuïtat del carril bici fins a l’Hospital de la Ribera, amb l’objectiu de millorar de manera integral la mobilitat a la zona.