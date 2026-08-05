L’Ajuntament executa obres de reforma al Centre Ocupacional Municipal Isabel de Villena

L’Ajuntament de València està executant obres de reforma i condicionament al Centre Ocupacional Municipal Isabel de Villena, amb una inversió de més de 40.000 euros.
Els treballs van començar el 20 de juliol i està previst que finalitzen a mitjan setembre.
La regidora de Serveis Centrals Tècnics i alcaldessa en funcions, Julia Climent, ha visitat les obres, que inclouen la renovació de diferents espais de l’edifici.
Les actuacions responen a una reivindicació de les famílies i representants polítics, que des de fa anys reclamaven una millora de les instal·lacions. Les obres s’estan executant durant el tancament estival per a minimitzar l’impacte sobre l’activitat del centre.
El Centre Isabel de Villena atén persones amb discapacitat intel·lectual d’entre 16 i 65 anys, disposa de 55 places i ofereix formació laboral, activitats socials i formatives, atenció psicoterapèutica, suport a les famílies, transport i menjador.
Amb esta actuació, el centre afrontarà el nou curs amb unes instal·lacions renovades, reforçant el seu paper com a recurs municipal clau per a la promoció de l’autonomia personal, la inclusió social i el suport a les famílies.