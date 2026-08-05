Riola celebra el dia de la seua patrona amb una cercavila a càrrec del Cercle Musical Riolenc

Els riolencs estàn vivint les seues Festes Majors durant estos dies. El dia 5 d’agost és una jornada especial per a molts d’ells i, per açò, comença al son de la música.
El Cercle Musical Riolenc és l’encarregat d’animar els carrers amb la seua excel·lent música.
Parla Agustí. ell és un músic de la banda de Riola. El grup s’ocupa d’animar els veïns amb les melodies que creen amb els seus instruments i animen a tothom. Però, tot i el seu art, el seu director destaca del grup una altra cosa, més valiosa.
La música es tracta d’una senya d’identitat dels riolencs. Per açò, aconsegueix calar en els més joves i no han de patir perquè la tradició no continúe.
La música acompanya la jornada, pero no només la que prové dels instruments. N’hi una altra que ressona, també amb força, en tot el municipi. És la que Óscar crea amb la campana. La toca des de menut, però hui ha sigut una miqueta més especial.
Es tracta d’una costum molt arrelada en Óscar. Per açò, no veu el final de la seua aventura com a campaner de Riola-